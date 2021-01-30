Izgaradan çıkanlar ‘yok artık’ dedirtti

SAĞANAK yağışın ardından Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu ızgaralarındaki tıkanıklıklara müdahale etti. Şehzadeler Çarşı Mahallesi 1817 Sokak’ta yağmur suyu ızgarasında temizlik çalışması yapan ekipler, hattın içinde yemek atıkları olduğunu tespit etti.