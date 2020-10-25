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    HaberlerEge Haberleri İZİD’den gençlere destek
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    25.10.2020 - 00:02 |

    İZİD’den gençlere destek

    İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), 1948 yılında kurulan ve 112 ülkede faal olan sürdürülebilir projelerle 18-30 yaş arası genç girişimcilere, staj ve iş imkanları yaratırken liderlik gelişimi ve kişisel farkındalık sağlayan AIESEC organizasyonunun İzmir şubesi ile işbirliği protokolu imzaladı.

    İZİD’den gençlere destek

    İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, İZİD Başkan Vekili Dr. Uğur Alfatlı ve AIESEC İzmir Taraflı Global Volunteer Koordinatörü Elif Yegen, birlikte hareket ederek girişimciliğin ve liderliğin desteklenmesine bağlı istihdamın artırılmasını hedeflediklerini belirtti. “Geleceği Şekillendir” projesi kapsamında yeni girişimci iş fikirleri hayata geçirilecek.

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