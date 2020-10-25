İZİD’den gençlere destek

İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, İZİD Başkan Vekili Dr. Uğur Alfatlı ve AIESEC İzmir Taraflı Global Volunteer Koordinatörü Elif Yegen, birlikte hareket ederek girişimciliğin ve liderliğin desteklenmesine bağlı istihdamın artırılmasını hedeflediklerini belirtti. “Geleceği Şekillendir” projesi kapsamında yeni girişimci iş fikirleri hayata geçirilecek.