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    HaberlerEge Haberleri İZİKAD, başarılı kadınları ödüllendiriyor
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    29.09.2020 - 00:03 |

    İZİKAD, başarılı kadınları ödüllendiriyor

    İZİKAD, başarılı kadınları ödüllendiriyor

    İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi projesi kapsamında İzmir İş Dünyası Kadının Güçlenmesi Başarı Ödülleri bugün sahiplerini buluyor. Akdeniz İş Kadınları Dernekleri Federasyonu (AFAEMME) ile birlikte güzel bir proje yürüttüklerini dile getiren İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, “Kadınlarımızın iş dünyasındaki başarılarını kutlayacağız. Ödüller kadınlarımızı cesaretlendirdiği gibi diğerlerine de örnek olacak” dedi
    Ödül gecesi, internet üzerinden, youtu.be/5H17mmYq_rk adresinden izlenebilecek.

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