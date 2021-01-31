İZİKAD üyelerine e-ihracat eğitimi

İZİKAD ile beraber böyle bir çalışma içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliexpress İş Geliştirme Müdürü Ece Gür, “Dil bilmenize gerek yok, 18 dilde otomatik tercüme desteği veriyoruz. Bütün müşterilerinize siz Türkçe yazıyorsunuz, müşteriniz hangi dili kullanıyorsa onun önüne kendi dilinde düşüyor yazdıklarınız. AliExpress size özel ücretsiz e-ihracat danışmanlığı da sunuyor. Ayrıca en büyük kampanya olan 11.11’e katılmak konusunda da önemli bir desteği bulunuyor” diye konuştu.



İZİKAD Başkanı Betül Sezgin de, “AliExpress üzerinden mağaza açmak isteyen üyelerimize destek olmak istedik. 3 saat süren eğitimde, hem panelin kullanımı hem de dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı bir şekilde anlatıldı” diye konuştu