İZKA’dan kalkınma planı

Yavuz, “Ajansın paydaşlarla işbirliğini artırmak ve saha tecrübesini, ajans uygulamalarını yansıtmak amacıyla dört alt bölge çalışma grubu kuruldu, her bir grubun sorumlu olduğu bölgelerde veri toplama, araştırma, analiz, çalıştay ve paydaşlarla görüşme gibi tüm yıla yayılan yoğun bir çalışma yürütülüyor” dedi. Mavi büyüme yaklaşımı kapsamında; İzmir Bölgesi limanları odağında, bölgenin kıyı ekonomisi potansiyelinin tüm boyutlarıyla harekete geçirilmesinin amaçlanıyor. Yeşil büyüme yaklaşımında ise, sanayi ve tarım sektörlerinde temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.