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    HaberlerEge Haberleri İZKA’dan kalkınma planı
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    14.02.2020 - 00:04 |

    İZKA’dan kalkınma planı

    İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), yeni dönem çalışma programını tanıttı. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefi çerçevesinde 2020-2022 yılları arasında üç yıllık dönemde yeşil büyüme ve mavi büyüme odağında yürütülecek çalışmalara yoğunlaştıklarını belirtti.

    İZKA’dan kalkınma planı

    Yavuz, “Ajansın paydaşlarla işbirliğini artırmak ve saha tecrübesini, ajans uygulamalarını yansıtmak amacıyla dört alt bölge çalışma grubu kuruldu, her bir grubun sorumlu olduğu bölgelerde veri toplama, araştırma, analiz, çalıştay ve paydaşlarla görüşme gibi tüm yıla yayılan yoğun bir çalışma yürütülüyor” dedi. Mavi büyüme yaklaşımı kapsamında; İzmir Bölgesi limanları odağında, bölgenin kıyı ekonomisi potansiyelinin tüm boyutlarıyla harekete geçirilmesinin amaçlanıyor. Yeşil büyüme yaklaşımında ise, sanayi ve tarım sektörlerinde temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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