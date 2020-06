İzlenme rekoru kırıyor

Yönetmen Ahmet Atalay’ın, ölümcül virüse karşı geliştirilen aşıyı konu alan “The Cure” filmi izlenme rekoru kırıyor.

Bilgi Üniversitesi’nde başladığı sinema ve televizyon eğitimini New York Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi’nde tamamlayan ve Amerika’ya yerleşerek 15 yıldır Hollywood filmlerine fragman kurgusu hazırlayan yönetmen Ahmet Atalay, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. 3 yıl önce Covid-19 salgınına benzer bir salgın hayal eden Atalay, bir yıl boyunca filmin kurgusu üzerinde çalıştı. Kısa metrajlı aksiyon dolu The Cure (Son Çare) filminin çekimleri ise iki yıl sürdü. Film, Youtube’da ücretsiz gösterime sunuldu. Ölümcül virüs salgınına karşı geliştirilen aşıyı ele geçirmek için büyük ilaç şirketlerinin mücadelesini anlatan film, bir ayda 303 bin izleyiciye ulaştı. The Cure, Hollywood Hyperware Film Festivali’nde “En iyi yönetmen” ve “En iyi aksiyon filmi” ödüllerini de aldı.

Aksiyon konuşuldu

Covid-19 ortaya çıkınca filmi yayınlayıp yayınlamama konusunda ikileme düştüklerini ifade eden Atalay, “Filmin konusunun virüs olması nedeniyle çok konuşulmasını bekliyorduk ancak şaşırtıcı şekilde konusundan çok aksiyon sahneleriyle konuşuldu. Bu da bizi açıkça mutlu etti. Türk filmlerindeki aksiyon sahnelerinde yeterince çalışılmadan çekime giriliyor. Bu yanlış bir yöntem. Montajla düzeltilecek hataları en aza indirmek için çaba gösterilmeli” dedi.

Yönetmen Ahmet Atalay, Key Art, Clio ve Golden Trailer gibi 20’yi aşkın ödüle layık görüldü.