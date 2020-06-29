BİST114.6680.46EURO7.690.02USD6.850.03ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzlenme rekoru kırıyor
    ABONE OL
    29.06.2020 - 00:05 | | NİHAN YARKENT İNCE

    İzlenme rekoru kırıyor

    İzlenme rekoru kırıyor
    NİHAN YARKENT İNCE

    Yönetmen Ahmet Atalay’ın, ölümcül virüse karşı geliştirilen aşıyı konu alan “The Cure” filmi izlenme rekoru kırıyor.

    Bilgi Üniversitesi’nde başladığı sinema ve televizyon eğitimini New York Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi’nde tamamlayan ve Amerika’ya yerleşerek 15 yıldır Hollywood filmlerine fragman kurgusu hazırlayan yönetmen Ahmet Atalay, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. 3 yıl önce Covid-19 salgınına benzer bir salgın hayal eden Atalay, bir yıl boyunca filmin kurgusu üzerinde çalıştı. Kısa metrajlı aksiyon dolu The Cure (Son Çare) filminin çekimleri ise iki yıl sürdü. Film, Youtube’da ücretsiz gösterime sunuldu. Ölümcül virüs salgınına karşı geliştirilen aşıyı ele geçirmek için büyük ilaç şirketlerinin mücadelesini anlatan film, bir ayda 303 bin izleyiciye ulaştı. The Cure, Hollywood Hyperware Film Festivali’nde “En iyi yönetmen” ve “En iyi aksiyon filmi” ödüllerini de aldı.

    Aksiyon konuşuldu 

    Covid-19 ortaya çıkınca filmi yayınlayıp yayınlamama konusunda ikileme düştüklerini ifade eden Atalay, “Filmin konusunun virüs olması nedeniyle çok konuşulmasını bekliyorduk ancak şaşırtıcı şekilde konusundan çok aksiyon sahneleriyle konuşuldu. Bu da bizi açıkça mutlu etti. Türk filmlerindeki aksiyon sahnelerinde yeterince çalışılmadan çekime giriliyor. Bu yanlış bir yöntem. Montajla düzeltilecek hataları en aza indirmek için çaba gösterilmeli” dedi.

    İzlenme rekoru kırıyor

    Yönetmen Ahmet Atalay, Key Art, Clio ve Golden Trailer gibi 20’yi aşkın ödüle layık görüldü.

    İzmir'de kız arkadaşına sokak ortasında saldırmıştı! Serbest bırakıldıİzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.'yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

    Giresun Valiliği'nden kayıp 'İkra Nur Tirsi' ile ilgili açıklama

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Bir anda sandalye atmaya başladı!

    Bir anda sandalye atmaya başladı!

    Sıradaki Haber