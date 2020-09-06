'İzmir, Akdeniz’in merkezi olacak'

Bu yıl 89.’su ‘Akdeniz’ temasıyla Kültürpark’ta düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı. Başkan Soyer, “Bu zor günlerde moral bulmak, dayanışma duygularımızı güçlendirmek ve her hanenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze çözüm bulmak adına İzmir Enternasyonal Fuarı’nın İzmir’e ve ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz” dedi. Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olduğu fuar, 8 Eylül’e kadar konser, tiyatro, sinema gösterimi ve eğlenceli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak.



Lozan Kapısı’nda düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Bu yıl ‘Akdeniz’ temasıyla düzenlenen fuarda Kovid-19 nedeniyle büyüyen ekonomik sıkıntıları, uluslararası işbirlikleri ve ticari ilişkilerle yeniden canlandırmak istediklerine dikkat çeken Soyer, “Göreve geldiğimde ilk yaptığım şey, Barselona, Beyrut, İskenderiye, Marsilya, Selanik ve Venedik gibi altı Akdeniz kentinin belediye başkanlarına bir mektup yazmak oldu. Ekonomik ve kültürel açıdan Akdeniz kentlerinin çok yönlü işbirliğinin önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Medeniyetlerin kalbinde yer alan İzmir’in kadim mirasından hareketle Akdeniz Birliği ile hep birlikte kalkınmanın önünü açacağız” diye konuştu.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bir İzmirli olarak 89 yıldır süren fuarın açılması yönünde karar alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Vali Yavuz Selim Köşger, fuarın, İzmir ve Ege’nin can damarı olduğunu vurguladı.



‘Dünyaya gösterelim’



İzmir’in dünya ticaretinin ana çekim ve cazibe merkezi olmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti: “Türkiye bugünden sonra da Akdeniz’deki ticaretin adil, hakkaniyetli, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacak şekilde gelişmesi için çalışmaya devam edecek. Hedefimiz, İzmir’in potansiyelini dünyaya göstermek. İzmir’i, Akdeniz’in en önemli ticaret ve iş merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.”