'İzmir ASKF kulüpleri unuttu'

İçişleri Bakanlığı’nın dernek kongrelerinin ertelendiğini duyurması sonrası İzmir amatöründe gözler yine, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) kongresine çevrildi. İzmir ASKF’nin kongre için yer tuttuğu, delege listeleri topladığı ancak Bakanlık’tan yapılan açıklama sonrası sessizliğini bozmadığı gerekçesiyle yönetimi eleştiren Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız, “İzmir ASKF kongre için yer tutuyor, kulüplerden delege listelerini topluyor fakat ne hikmetse toplantı ile ilgili tek bilgi vermiyor. Yönetim, İzmir futboluna gereken değeri ve önemi veremiyor. Federasyon basiretsiz kişilerden oluşuyor” diye konuştu.



‘Açıklama yapın’



“Süper Amatör’den BAL’a kaç takım çıkacağı ile ilgili olarak neden bu sezon ligde ilk 3’e girmiş takımlara bilgi verilmiyor. Federasyon Başkanı Kadri Yatkın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun da 2. Başkanı olarak bu bilgilere hâkim” diyen Beşyıldız, “Artık açıklama yapsınlar” dedi. Bakanlığın kongrelerle ilgili verdiği kararda zorunluluk gerektiren kongrelerin Kovid-19 kurallarına uyularak yapılabildiğini hatırlatan Beşyıldız, “Bakanlık, biz spor kulüpleri için böyle bir karar almışken kongre neden olmaz, anlamış değilim” dedi.



