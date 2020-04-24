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    HaberlerEge Haberleri İzmir Büyükşehir'den sporculara yardım eli
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    24.04.2020 - 00:05 | | İZMİR Milliyet

    İzmir Büyükşehir'den sporculara yardım eli

    Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile yine Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altındaki tüm yönetici ve çalışanlar, ihtiyaç sahibi bin antrenör ve öğrenci için el ele verdi, gıda ve hijyen paketi dağıttı

    İzmir Büyükşehir'den sporculara yardım eli

    Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada durma noktasına gelen spor faaliyetleri sonrası ekonomik olarak güçlük çeken antrenör ve öğrencilerin desteğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi koştu. Büyükşehir Belediyesi, spor faaliyetlerinin durması sonrası görevinin başında olamayan antrenör ve spor okullarında eğitim gören öğrencilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve İzmir BŞB Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle bin kolilik gıda-hijyen desteği sağladı.

    Soyer’den destek

    Yöneticilerin ve Maraton İzmir sponsorlarının da destek hareketine dahil olmasıyla birlikte, içlerinde çocuklar için kırtasiye malzemesi ile resimli Nutuk’un da bulunduğu bin adet gıda ve hijyen kolisi hazırlandı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile kulüp yönetimi, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile görüşerek, yardım ihtiyacı bulunan antrenörleri tek tek tespit etti. Planlama çerçevesinde 1000 gıda ve hijyen paketinin antrenörler ile spor okulları öğrencilerine dağıtılmasına karar verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla araçlara yüklenen paketler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için yola çıktı.

    İzmir Büyükşehirden sporculara yardım eli



    ‘Hedefimiz 10 bin koli’

    “Hedefimiz 10 bin koliye ulaşarak daha fazla kişiye destek vermek” vurgusu yapan Soyer, emeği geçen herkese teşekkür etti. “Önünden geçtiğim gevrekçi, gevreğini satamıyor” diyen Soyer, “Bu zor günlerde herkese sorumluluk düşüyor. Spor ailesi için çok iyi düşünülmüş bu projeyi planlayanları tebrik ediyorum, iyi ki varsınız. Her şey geride kaldığında çektiğimiz bu görüntülere bakıp, kendimizi daha da mutlu hissedeceğiz” dedi.

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