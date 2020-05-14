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    HaberlerEge Haberleri İzmir dikkat!
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    14.05.2020 - 00:01 |

    İzmir dikkat!

    Salgın nedeniyle hijyen önlemleri ve evlerdeki nüfusun artması, su tüketimine yansıdı. Tahtalı Barajı’nda seviye, geçen yıl aynı döneme göre yarı yarıya azaldı

    İzmir dikkat!

    Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşın su tüketiminin arttığı İzmir’de, barajlardaki seviye düşmeye devam ediyor. Kentin önemli bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı, nisan ayında yüzde 56.48’e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde su oranı yüzde 89.53 seviyesindeydi.

    Yazın çok zorlanabiliriz

    gündemebakis.com’un haberine göre, Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri’nin verilerinde, İzmir’in en büyük su kaynağı, Buca, Karabağlar gibi nüfus yoğunluğu yüksek ilçelerin bulunduğu Güney Bölgesi’nin ihtiyacını karşılayan Menderes’teki Tahtalı Barajı’nda doluluk oranının yüzde 56.48’e kadar düştüğü görüldü. Manisa ili sınırları içinde yer alan Gördes Barajı’ndaki su oranı yüzde 10.48, Balçova Barajı ise yüzde 31 civarında seyretti. Seferihisar’daki Ürkmez Barajı’ndaki oran yüzde 75, Aliağa’daki Güzelhisar Barajı’nda doluluk yüzde 65 oldu. Yarımada Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayan

    Çeşme Alaçatı Barajı’nda ise doluluk yüzde 47’ye kadar düştü.

    Geçen yıl aynı dönemde Tahtalı Barajı’ndaki oran yüzde 89, Balçova yüzde 73, Ürkmez yüzde 98, Güzelhisar yüzde 87, Alaçatı Barajı’nda ise yüzde 87 olarak

    kayıtlara geçti. Yetkilileri, koronavirüslü gülerde su tüketiminde tasarruf etmeleri konusunda vatandaşı uyardı.

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