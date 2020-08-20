İzmir Enternasyonal Fuarı 9 Eylül’de

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) bu yıl açılıp açılmayacağı sorusu yanıtını buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 1 Eylül’e kadar tüm fuar organizasyonlarının iptali, sonrasında da nasıl bir yol izleneceğinin belli olmaması nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ankara’da kritik bir görüşme yaptı. Başkan Soyer görüşme sonrası planlandığı gibi 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 9-13 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu. Bakan Pekcan’ın 1 Eylül’den itibaren kapalı alanlarda fuar düzenlenebileceği müjdesini verdiğini belirten Başkan Soyer, böylece İEF üzerindeki soru işaretlerinin de kalktığını belirtti. Soyer şunları söyledi:

“İEF sadece 1942 yılında 2. Dünya Savaşı yüzünden yapılamamış. O yıl da 20 Ağustos- 20 Eylül tarihleri arasında Kültürpark ş enlikleri düzenlenmiş. Salgın tehlikesi nedeniyle bu yıl fuar kapılarını 9 Eylül’de Kültürpark’ta, sağlık önlemleriyle açacak.”