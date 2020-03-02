İzmir, evladını uğurladı

İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan’ın cenazesine yüzlerce vatandaş katıldı.

SURİYE’nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) İzmir’in Gaziemir ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülhane Cami’nde düzenlenen cenaze törenine katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Bayraklı, Buca, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak, Menemen ve Menderes belediye başkanları, Türk bayrağına sarılı tabutun başından bir an olsun ayrılmayan gözü yaşlı aileyi yalnız bırakmadı. Yüzlerce vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla alanı kırmızı renge bürüdü. Tek tek taziye mesajlarını ileten isimler, İzmir’in evladını, Kadifekale Hava Şehitliği’ndeki ebedi istirahatgahine uğurladı.