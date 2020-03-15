İzmir, Gülten Akın’ı anıyor

Akın için, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda; akademisyen, eleştirmen, çevirmen ve şairlerin katılımıyla bir de sempozyum düzenlemişti. Sempozyuma Cevat Çapan, Necmiye Alpay ve Haydar Ergülen’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katılmıştı.