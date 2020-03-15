15.03.2020 - 00:02 |
İzmir, Gülten Akın’ı anıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair Gülten Akın’ı bir sergiyle anıyor. 13 Mart’ta açılan ‘İncelikler Tarihi Koleksiyonu’ adlı sergi, Portekiz Sinagogu’nda 27 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.
Akın için, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda; akademisyen, eleştirmen, çevirmen ve şairlerin katılımıyla bir de sempozyum düzenlemişti. Sempozyuma Cevat Çapan, Necmiye Alpay ve Haydar Ergülen’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katılmıştı.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.