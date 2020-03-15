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    HaberlerEge Haberleri İzmir, Gülten Akın’ı anıyor
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    15.03.2020 - 00:02 |

    İzmir, Gülten Akın’ı anıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, şair Gülten Akın’ı bir sergiyle anıyor. 13 Mart’ta açılan ‘İncelikler Tarihi Koleksiyonu’ adlı sergi, Portekiz Sinagogu’nda 27 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

    İzmir, Gülten Akın’ı anıyor

     Akın için, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda; akademisyen, eleştirmen, çevirmen ve şairlerin katılımıyla bir de sempozyum düzenlemişti. Sempozyuma Cevat Çapan, Necmiye Alpay ve Haydar Ergülen’in de aralarında olduğu çok sayıda isim katılmıştı.

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