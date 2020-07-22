‘İzmir halkı ranta karşı’

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir’de 1. Derece Doğa Sit kapsamındaki Gediz Deltası’nın bir parçası olan ve imar planlarında Rekreasyon Alanı ve Açık Spor Tesisi Alanı olarak belirlenmiş bölgenin TOKİ tarafından satılıp özel mülkiyete devredilmesi üzerine bir ortak basın açıklaması yaptı. “Büyükşehir ve İzmir halkı, astronomik rakamlara satılan bu alanların ranta kurban edilmesine karşı Karşıyaka Belediyesi ile her türlü yasal mücadeleyi verecek” diyen Soyer, şöyle konuştu:

“Rekreasyon alanı, 21 milyon 718 bin 400 liraya satışa sunulup TOKİ tarafından 51 milyon 900 bin gibi uçuk bir fiyata, kim olduğu bilinmeyen kişilere satıldı. Yola çıkarken ‘Sadece bize oy veren insanların değil; flamingoların, toprağın, suyun, havanın, ormanın da başkanı olacağım’ sözünü verdim. Gediz deltası, bir şehrin merkezinde yer alan yeryüzünün tek sulak alanıdır. UNESCO’nun dört dünya doğa mirası kriterinin ikisini sağlayan Gediz Deltası, sadece İzmir’in değil, dünyanın en önemli doğa ve kuş alanlarının başında geliyor. Binlerce canlının evi, dünyanın ve ülkemizin en özel doğal alanların biri olan bu alanın korunması devletin tüm kurumları ile İzmir’in tüm odaları ve sivil toplum kuruluşlarına bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin bu özel alanı koruyarak geleceğe taşımanın onurunu, hep birlikte yaşayalım.”

‘Satışı durdurun’

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, “TOKİ’nin Karşıyaka, Mavişehir başta olmak üzere tüm İzmir’de yeşil alanları, rekreasyon alanlarını, spor alanlarını, belediye hizmet alanlarını ve bunlar gibi halkın kullanımına ayrılmış sosyal donatı alanlarını özel kişi ve kuruluşlara satışını durdurmasını talep ediyoruz” dedi.