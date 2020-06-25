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    HaberlerEge Haberleri İzmir heyeti Ankara’da
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    25.06.2020 - 00:09 |

    İzmir heyeti Ankara’da

    İzmir heyeti Ankara’da

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile Ankara’da bakanlık düzeyinde temaslarda bulundu. Hem kentte hem merkeze uzak ilçelerde yürütülen ve planlanan projelerle iligili; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen AK Parti heyeti, bölgeyi sosyal ve ekonomik anlamda kalkındıracak projelerin yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunup destek sözü aldı.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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