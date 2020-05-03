Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, gece 23.00’te asfalt döken işçileri ziyaret etti 1 Mayıs İşçi Bayram’nı kutladı, baklava ikram etti, “Hepsine minnettarız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda asfaltlama çalışması yapan belediyeye bağlı İZBETON şirketi işçilerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yla gece saat 23.00’te çalışmaların sürdüğü Yeşildere Caddesi’ne giden Başkan Soyer, işçilerle sohbet etti, baklava ikram etti. Bütün işçilerle gurur duyduğunu belirten Başkan Soyer, “Gece saat 23.00. Üzerinde durduğumuz asfalt 160 derece sıcaklıkta. İnanılmaz zor bir iş. Büyük alın teri döküyorlar, büyük emek veriyorlar. Hepsine minnettarız” dedi.

‘Yılmak yok’

1 Mayıs’ta işçilerin çalışıyor olmasının içini burktuğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu yolu bizim normal bir günde yapmamız imkansız. Alternatifi olmayan bir yol. Trafik kapatılamadığından 15-20 yıldır komple asfalt çalışması hiçbir zaman yapılamamış burada. Asla bir daha görmek istemediğimiz bu günlerin yarattığı fırsatı, daha güzel ve yaşanılır bir İzmir için değerlendirmiş olduk. İzmir, hizmet bekler” diye konuştu. İZBETON işçisi Özkan Çarpar da, “İşimizi aksatmıyoruz. İzmirliler için hizmete devam ediyoruz. Elimizden geleni halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Yılmak yok, çalışmaya devam” diye konuştu.

Üç günlük program

İZBETON Genel Müdürlüğü sokağa çıkma yasağının uygulandığı üç günde, 200 işçiyle yaklaşık 25 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Mürselpaşa ve Yeşildere caddeleri havalimanı gidiş istikametinde 4.5 kilometre, Bayraklı Altınyol Konak istikameti 5.5 kilometre, Konak-Karabağlar Mithatpaşa caddesi 2.2 kilometre, Gaziemir Akcay Caddesi 1.7 kilometre asfaltlanacak. Ayrıca Urla Neyzen Teyfik Caddesi, Dikili Ugur Mumcu Caddesi’nde de çalışma yapılacak.

Büyükşehir durmadı...

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen dönemde yapılan çalışmaları ‘Başkanın Günlüğü’ adı altında duyurmaya devam ediyor. Başkan Soyer, “Üç günlük yasağa rağmen işçilerimizin bir bölümü görevlerinin başındaydı. Sokakların, caddelerin boş olmasını değerlendirdik. Trafik akışı olmaması nedeniyle kamera sistemlerini, Konak Tüneli ve bazı alt geçitlerin, tramvay hattı sinyalizasyon sisteminin bakımı yapıldı. Yardım ekiplerimiz durmadı. Dün 2 bin 65 aileye gıda paketi, 3 bin 118 çocuğumuza süt ulaştırdık” dedi.