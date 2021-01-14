İzmir, kışlık sebzede 1 numara

Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezilerinden İzmir’de hasat, yoğun şekilde devam ediyor. İzmir’de 429 bin dekar alanda 1 milyon 700 bin ton sebze üretimi yapılıyor. Bunun 123 bin dekarlık alanında ise 291 bin ton kışlık sebze üretiliyor. İzmir karnabahar, brokoli, ıspanak, enginar, kereviz ve pırasa üretiminde ilk sırada bulunuyor.

Kent genelinde kışlık sebze hasadı da devam ediyor. Zaman zaman yağan yağmura rağmen sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu sürüyor. Öğleden önce pırasa hasadına katılan işçiler, öğleden sonra kereviz hasadıyla devam ediyor. Üretilen kışlık sebzelerin bir bölümü, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasadın devam ettiği pırasa, tarlada 2 liradan, karnabahar 1 liradan, brokoli 1,5 liradan, kereviz ise 2,5 liradan satılıyor.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kentte önemli tarım potansiyelinin bulunduğu söyledi. Tarımın İzmir’de 12 ay devam ettiğini vurgulayan Özen, Türkiye’nin kışlık sebze ihtiyacının karşılanması konusunda da kentin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.