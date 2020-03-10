10.03.2020 - 00:14 |
‘İzmir, mobilyada daha önde olacak’
MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mobilya fuarının uluslararası boyutunu artırmayı hedeflediklerini belirtti, “Mobilyada Türkiye’nin Milano’su İzmir olmalı” dedi.
Pazar günü sona eren fuarı ziyaret eden Soyer’e, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan ile EGEMOB ve OFİSMOD temsilcileri eşlik etti. Dünya standartlarının üzerinde üretim yapıldığını dile getiren Soyer, “Üreticilerimizi hak ettikleri yere taşıma kararlılığındayız” diye konuştu.
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Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.