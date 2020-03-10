‘İzmir, mobilyada daha önde olacak’

Pazar günü sona eren fuarı ziyaret eden Soyer’e, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özkoparan ile EGEMOB ve OFİSMOD temsilcileri eşlik etti. Dünya standartlarının üzerinde üretim yapıldığını dile getiren Soyer, “Üreticilerimizi hak ettikleri yere taşıma kararlılığındayız” diye konuştu.