İzmir sıfır çekti!

ETİK nisan ayı yönetim raporuna göre İzmir’e 2020 yılının dördüncü ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 97.52 geriledi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) nisan ayı yönetim raporu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin İzmir turizmini ne ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Rapora göre, İzmir’e 2020 yılının dördüncü ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2019 yılına göre yüzde 97.52 geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 99.93, vatandaş ziyaretçi sayısında yüzde 94.21 azalma görüldü. İzmir turizmi 2020’nin nisan ayında 53’ü yabancı, 3 bin 48’i yerli olmak üzere toplam 3 bin 101 ziyaretçi ağırladı.

‘Destek şart’

Kent İngiltere, İsveç, Bulgaristan, ABD, Hollanda, KKTC, Polonya, Ukrayna, Avusturya ve Rusya’dan ziyaretçi aldı. 2020 ocak-nisan döneminde de toplam 195 bin 29 kişi geldi. Turizm sektörünün salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığını belirten TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “Ekonomik normalleşmenin ardından sosyal normalleşme gerçekleşmediği sürece turizm sektöründe normalleşmeden söz edemeyiz. Uçuşlar başlamadan ve seyahat kısıtlamaları sona ermeden hedef pazarlardan yabancı turist gelmesi güç. Dış pazar hareketsiz kalacak görünüyor. Umutlar iç pazarda, ama mevcut ekonomik şartlarda pazarın nasıl hareketleneceği belirsiz. Önlemler alınması ve desteklenmesi şart” dedi.