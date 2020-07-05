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    HaberlerEge Haberleri İzmir Skal’dan tanıtıma büyük katkı
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    05.07.2020 - 00:04 |

    İzmir Skal’dan tanıtıma büyük katkı

    İzmir Skal Kulübü, “Dünyanın en iyi Skal kulübü” yarışmasında finale kalan dokuz kulüpten biri oldu.

    İzmir Skal’dan tanıtıma büyük katkı

    Turizm sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarından Skal International’ın düzenlediği yarışmaya Türkiye’den katılan tek kulüp olan Skal İzmir, Kanada, Amerika, Meksika, Fransa, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya ve Papua Yeni Gine’dan Skal kulüpleriyle ile yarışacak.
    Aday olmak için gereken yedi kriteri başarıyla tamamlayarak finale kaldıklarını belirten Skal İzmir Başkanı Emre Gezgin, “Bu adaylık İzmir için büyük bir prestij” dedi.

    Turizm sektörü zorda

    Yönetim Kurulu üyesi Bülent Tercan ise, “Adaylıkla İzmir’in turizm potansiyelini dünyayaya anlatma imkanı doğacak. Pandemi sebebiyle turizm sektörü çok zor bir dönem yaşıyor. Önümüzdeki yıllarda turist aslanın ağzında değil, midesinde olacak. Bu tanıtım sefereberliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin ve İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) desteğini göreceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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