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    HaberlerEge Haberleri İzmir sokaklarından darbenin izi silindi
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    17.02.2020 - 00:04 |

    İzmir sokaklarından darbenin izi silindi

    İzmir sokaklarından darbenin izi silindi

    İZMİR’de, AK Partili Büyükşehir Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe’nin, Kenan Evren ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isiminin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge, komisyondan geçti. Kenan Evren’in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı. Bergama’da Zeytindağ Mahallesi’ndeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş’te Karaköy Mahallesi’ndeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi. l İZMİR DHA

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