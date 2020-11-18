İzmir tehlikede!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınında bilançonun ağırlaştığına dikkat çekti, tedbirlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı dördüncü birleşimi Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Soyer, İzmir’de virüsün tırmanışa geçtiğini söyledi. Özellikle deprem sırasında yaşananlar nedeniyle önlemlere çok fazla dikkat edilemediğine de değinen Başkan Soyer, “Bu süreç salgının yayılım hızını arttırdı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de çok ciddi bir artış var. Önümüzdeki günler çok kritik” dedi.

‘Gönüllü karantina’

Okullarda ara tatilin başladığını hatırlatan Soyer, “Tam da okulların tatile başladığı bir dönem. Ailelere rica ediyorum, bunu bir tatil olarak görmesinler ve zorunlu olmadıkça çocuklarını evden dışarı bırakmasınlar. Genel olarak da zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın ve gönüllü bir karantina uygulamalarını rica ediyorum. Önümüzdeki günlerde altından kalkamayacağımız çok ağır tablolarla karşılaşma ihtimali var. Hastanelerde yığılma var. İzmir’de önümüzdeki günlerde tedbirleri daha da sıkılaştırmak mecburiyetindeyiz. Gönüllü karantinayı herkes kendi ölçeğinde başlatsın” diye konuştu.