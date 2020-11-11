İzmir tek yürek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, İzmir Sanayici ve İş Adamları (İZSİAD) Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Fadıl Sivri ile bir araya geldi. EGİAD, ESİAD ve İZSİAD üyelerinin çevrimiçi katıldığı toplantıda konuşan Başkan Soyer, depremzedelerle destek olmak için başlattıkları “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında evleri ağır hasar gören vatandaşların 5 aylık kira ihtiyacını karşılayacak miktara ulaştıklarını, şimdi de evi orta derecede hasar gören 5 bin yuva için “5 bin Yuva Tek Yürek” sloganıyla kampanyanın ikinci aşamasına geçtiklerini söyledi. Soyer, iş dünyasının sivil toplum örgütü temsilcilerinden ve üyelerinden kampanyaya destek olmalarını istedi, Herkes elini taşın altına sokacak adımı atmalı. Kış bastırmadan çadırlarda kalan yurttaşlarımızı sıcak yuvaya kavuşturmalıyız” dedi.

Her bütçeye uygun farklı kampanyalarla bu süreci yürüttüklerini dile getiren Başkan Soyer, afetzedelere yardım için deprem çalıştayında 10 liralık bilet satışı yapılacağını ayrıca Halkın Bakkalı üzerinden dileyen yurttaşların depremzedelerin kiraladıkları evlerde ihtiyacı olacak çamaşır makinesi, buzdolabı, karyola, yatak gibi ürünlerin bağışını yapabileceklerini kaydetti. Depremin ilk anından itibaren Büyükşehir’in çok güzel bir mücadele verdiğini vurgulayan EGİAD Başkanı Aslan, kampanyanın ikinci aşamasına 50 bin liralık bağışta bulunacaklarını bildirdi.

İşbirliği mesajı

İZSİAD Başkanı Küçükkurt da, kampanyaya 100 bin lira bağışta bulunacaklarını söyledi. ESİAD Başkanı Sivri, “İzmir için yapılan her türlü işbirliğinin içinde olmaya hazırız. 100 bin liralık yardım yapacağız” dedi. Toplantıda iş dünyasının sorularını da yanıtlayan Soyer, yıkılan binaların 1992 ile 1997 yılları arasında deprem yönetmeliği çıkmadan önce ruhsatlandırılmış olduğunun tespit edildiğini ifade etti.