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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir, voleybolun merkezi olacak’
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    23.07.2020 - 00:04 |

    ‘İzmir, voleybolun merkezi olacak’

    16-20 Eylül tarihleri arasında U18, 23-27 Eylül’de ise U22 Avrupa Plaj Voleybolu şampiyonaları art arda İzmir’de gerçekleşecek.

    ‘İzmir, voleybolun merkezi olacak’

    Müsabakalar Selçuk’taki Pamucak plajlarında oynanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak şampiyonaya 35 ülkeden 128 takım katılacak. Organizasyonla ilgili Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Alper Aslandaş ve Beach-It Beach Sports Organization Sorumlusu Gürsel Yeşiltaş katıldı. Katılımcılar tarafından turnuvanın ilk maçında oynanacak top sırayla imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, organizasyonun kentin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı. Soyer, “İzmir bu organizasyonlarla Avrupa plaj voleybolunun merkezi haline gelecek. Pandemi nedeniyle güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyede alınacak. Şampiyonaların İzmir ve Selçuk’un tarihi ve turistik tanıtımına önemli katkıları olacak. Destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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