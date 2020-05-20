İzmir’de 101’inci yıl heyecanı durmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona önlemleri kapsamındaki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü kutlamalarına bisikletiyle katıldı. Başkan Soyer kutlamalara saat 07.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na karanfil bırakarak başladı.

Elleriyle besledi

Saygı duruşunun ardından Başkan Soyer, buradan yine bisikletiyle 33 kilometre uzaklıktaki Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na gitti. Soyer, “İzmir kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Ve bu gururu ilelebet taşıyacak” dedi. Bisiklet parkırıyla ilgili de konuşan Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kesintisiz 42 kilometrelik bisiklet parkuru var. İnciraltı’ndan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanıyor. Biz bugün o parkurun üzerinden geldik. Gerçekten çok keyifli bir parkur. Herkesi, tüm bisikletçileri ve bisiklet sevdalılarını bu parkuru keşfetmeye davet ediyorum. Hakikaten İzmir için büyük bir nimet” diye konuştu. Daha sonra Doğal Yaşam Parkı’nı dolaşan Soyer, hayvanları elleriyle besledi.

Buruk kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlandı. İzmir’deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Uslu, “Bu tarihi bilinçle, özgüven içerisinde geleceğe ümitle bakıyoruz” dedi.