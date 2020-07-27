İzmir’de bayram sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi yine binlerce aileyi sevindirecek. Kurban Bayramı öncesi desteğe ihtiyacı olan 10 bin aileye gıda paketi, 2 bin aileye toplamda 800 bin liralık bayram yardımı yapılacak. Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 400’er lira tutarında bayram parası bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir’in gardırop şeklinde dizayn ettiği ve içinde yeni kıyafetlerin yer aldığı “Giysi Otobüsü” ise 8 ilçede 8 mahalleye gidip çocukları sevindirecek.

İlk durak Buca

İlk olarak Buca’nın Göksu Mahallesi’ndeki yurttaşlarla buluşan mobil giysi otobüsü çocuklara erken bayram sevinci yaşattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aileler otobüse sırayla alınırken, ateş kontrolü de yapıldı. Gardırop şeklinde dizayn edilen otobüste çocuklar için kıyafet, ayakkabı ile oyuncak bulunurken spor formasından takım elbiseye, nişanlıktan, kadınlar için etek ve pantolona, kravattan, şala ve çoraba kadar geniş bir yelpazeye sahip yeni kıyafetler yer alıyor. Deneme kabinlerinin de bulunduğu otobüste yurttaşlar kendi bedenlerine ve zevklerine uygun kıyafetleri seçebiliyor.

Öte yandan Karşıyaka Belediyesi’de Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda tüm hazırlıkları tamamladı. Yüzlerce kurbanlığın satışa sunulduğu alanda, koronavirüs önlemlerine uygun olarak, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğinde; kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporları tek tek denetlendi. Tüm satış yerlerine dezenfektan konuldu. Alana girişte ateş ve maske kontrolleri yapılırken, bu yıl salgın nedeniyle kurban pazarlığı sırasında tokalaşma olmayacağı belirtildi. Alıcıların alana en fazla iki kişi gelmesi ve kurban kesimi için önceden 0532 543 19 03 numaralı telefondan randevu alınması gerektiği de kaydedildi.