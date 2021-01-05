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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de bir ilk daha
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    05.01.2021 - 00:03 |

    İzmir’de bir ilk daha

    Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisi İzmir için hazırlandı. Envanterde, 2 binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi

    İzmir’de bir ilk daha

    İzmir Vakfı’nın koordinasyonunda Büyükşehir ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla kentin dijital destinasyon envanteri çıkarıldı. Envanterde, ‘tarih ve kültür’, ‘gastronomi’ gibi 11 farklı türde, 2 binin üzerinde noktayla ilgili bilgi ve görsel bulunuyor.

    Envanter, ilk planda Türkçe ve İngilizce olarak yayına girecek. İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i dünyaya tanıtmak için önemli bir temel oluşturduklarını kaydetti, “Envanter, yakında devreye alacağımız Visit İzmir mobil aplikasyonuyla birlikte işleyecek” dedi.

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