İzmir’de bir ilk daha

İzmir Vakfı’nın koordinasyonunda Büyükşehir ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla kentin dijital destinasyon envanteri çıkarıldı. Envanterde, ‘tarih ve kültür’, ‘gastronomi’ gibi 11 farklı türde, 2 binin üzerinde noktayla ilgili bilgi ve görsel bulunuyor.

Envanter, ilk planda Türkçe ve İngilizce olarak yayına girecek. İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i dünyaya tanıtmak için önemli bir temel oluşturduklarını kaydetti, “Envanter, yakında devreye alacağımız Visit İzmir mobil aplikasyonuyla birlikte işleyecek” dedi.