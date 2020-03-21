İzmir’de COVİD-19 zirvesi

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak toplantıda, yerel yönetimlerin alabileceği ortak tedbirler konuşulacak, kamuoyu önlemler konusunda aydınlatılacak. 23 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de başlayacak toplantının virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 maddelik paket açıklamasındakine benzer bir oturma düzeninde yapılması bekleniyor. Buna göre başkanlar arasında en az 1.5 metre mesafe olacak.

Toplu ulaşım ücretsiz

Öte yandan İzmir Büyükşehir ile Manisa Büyükşehir Belediyeleri, sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm sağlık personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla 20 Mart’tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanmaya başladı. Soyer, “Bana göre onlar, bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir olarak onların yanındayız” dedi.

Manisa Büyükşehir Başkanı Cengiz Ergün de, “Sağlık çalışanı kardeşlerimiz kimliklerini ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek” diye konuştu.