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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de dönüşüm ada bazında olmalı
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    27.01.2021 - 00:04 |

    İzmir’de dönüşüm ada bazında olmalı

    İZSİAD Başarı Hikayeleri Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Epig Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Güneş oldu. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir’i baştan yaratan kadın olarak tanıdıkları Semiha Güneş’i ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi

    İzmir’de dönüşüm ada bazında olmalı

    20 kişilik genç bir ekiple, 2010 yılından beri İzmir’de önemli projelere imza atmaya başladıklarını belirten Güneş, “Bugün İzmir’in gündeminde olan kentsel dönüşüme ada bazında bakılmalı; ada dönüşmeli, parsel değil. Bu mantıkla dönüşüm olursa onun adı kentsel dönüşüm olur. Çevresine de uyumlu, sadece görsel değil içinde yaşamı kolay, konforlu mekanlar yaratmalıyız” dedi.

    Öne çıkan projeler

    Mahal Bomonti, Bortar, My Via, Megapol İzmir, Narova gibi içine sinen güzel projeler yarattığını söyleyen Güneş, “Her birini kendiminmiş gibi çalıştım. Yıllarca projeler için sektörün kalbi İstanbul’a gittim. Artık onlar İzmir’e geliyor. Bu kente borcumuz olduğunu düşünüyorum. O sebeple verilen kamu görevlerini de yaptım ve bedel almadım. Hala bu ilkeme sahip çıkıyorum” diye konuştu.

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