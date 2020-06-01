01.06.2020 - 00:00 |
İzmir’de eczanelere saat ayarı
İzmir’de eczanelerin çalışma saatinde değişikliğe gidildi. İzmir Eczacılar Odası yaptığı açıklamada, eczanelerin normalleimeyle birlikte bugünden itibaren 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği açıklandı.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız