İzmir’de Ege derbisi

Menemen İlçe Stadı’nda Cihan Aydın’ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Teknik Direktör Ümit Karan art arda alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ifade etti. Evlerinde kazanacaklarına inandığını söyleyen Karan, “Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmamız gerekiyor. Balıkesirspor bizim en ciddi rakiplerimizden. Kazanıp yeniden tırmanışa geçeceğiz” dedi.