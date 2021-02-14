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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de Ege derbisi
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    14.02.2021 - 00:01 |

    İzmir’de Ege derbisi

    TFF 1. Lig’de üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarını kaybederek düşme potasına giren Menemenspor, bugün alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor’u konuk edecek.

    İzmir’de Ege derbisi

    Menemen İlçe Stadı’nda Cihan Aydın’ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Teknik Direktör Ümit Karan art arda alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ifade etti. Evlerinde kazanacaklarına inandığını söyleyen Karan, “Bir an önce tehlikeli bölgeden çıkmamız gerekiyor. Balıkesirspor bizim en ciddi rakiplerimizden. Kazanıp yeniden tırmanışa geçeceğiz” dedi.

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