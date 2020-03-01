İzmir’de enerji zirvesi

Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Güç ve Enerji Topluluğu tarafından düzenlenen İzmir Enerji Zirvesi 2020 başladı. Konuşmacı olan GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, yakın gelecekte elektrik sektöründe en önemli teknolojilerden birisinin depolama olacağını anlattı. Depolamanın, elektrikli araçların gelişimini de etkileyen en önemli başlıklardan olduğunu ifade eden Yüksel, “Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla elektrikte kurulu güç 90 bin megavat civarında ve yaklaşık 27 bin megavatı da yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Rüzgar ve güneşin kontrol edilemezliğini yönetmenin tek yolu ise depolama” diye konuştu.



Enerji ihtiyacı artıyor



2020’de sadece şebeke harcaması olarak 440 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Yüksel, “Toplamda da 600 milyon liralık yatırım yapacağız. Önümüzdeki yıl bunu yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz” dedi. Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Engin de, “Her alanda hızla büyüyen ülkemizde buna paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artıyor” ifadelerini kullandı.