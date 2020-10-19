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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de Fransa protestosu
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    19.10.2020 - 00:03 |

    İzmir’de Fransa protestosu

    İzmir’de Fransa protestosu

    İzmir’deki çok sayıda derneğin yer aldığı Can Azerbaycan Platformu, Fransa’nın Ermenistan’ı destekleyen politikalarını, İzmir Fahri Konsolosluğu önünde protesto etti. Dünya Azerbaycanlılar  Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban, Ermenistan’ın 27 Eylül’de ateşkesi ve uluslararası hukuku bir kez daha ihlal ettiğini, terör ve işgalciliği bir devlet politikası haline getirdiğini, 30 yıla yakın süredir Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğunu dile getirdi. Fransa’ye ise şu sözlerle seslendi:

    Adalet çağrısı yaptılar

    “Fransa, bu vahşilikleri gör artık. Ya haklı Azerbaycan’ın yanında yer al ve işgalci Ermenistan’a işgal ettiği topraklardan çekilmesini söyle ya da AGİT Minsk Grubu’ndan çekil. Ermenistan sivil insanlarımıza acımadan saldırıyor. Adalet istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi her vicdan sahibi devletin Azerbaycan’ın yanında yer almasını istiyoruz.” - İZMİR AA

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