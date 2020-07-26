İzmir’de havai fişek yasağı

İzmir’de Valilik, izinsiz havai fişek ve benzeri her türlü eğlence amaçlı patlayıcının kullanımını yasaklandı. Kutlamalarda ve özellikle düğünlerde kullanılan havai fişekler için yerel mülki amirliklerden izin alınacak. Karara uymayan kişi ve kurumlara ceza uygulanacak. Açıklamada, havai fişeklerin toplumda korku, heyecan ve paniğe neden olduğu, meydana gelen yüksek ses ve gürültünün insanlarda işitme sağlığının bozulması gibi kritik etkilere yol açtığı ifadeleri yer aldı. Halkın can ve mal güvenliğini korumak için kararın alındığı belirtildi.