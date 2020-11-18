İzmir’de konut satışları düşüşte

Geçen ay en fazla konut satışı ise Buca’da gerçekleşti. Buca’da 750 konut satılırken, Buca’yı 730 konut satışı ile Karşıyaka, 534 konut satışı ile Torbalı, 532 konut satışı ile Karabağlar, 453 konut satışı ile Bornova, 405 konut satışı ile Çiğli, 356 konut satışı ile Konak ve 279 konut satışı ile Bayraklı takip etti.



Ula ve Foça değer kazandı



Öte yandan sahibinden.com’un ekim ayı emlak endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde satılık konut fiyatları en çok değer kazanan ilk 5 ilçede ikinci sırada yüzde 133’le Ula ve beşinci sırada yüzde 81’le Foça yer aldı. Çeşme yüzde 73, Urla ise yüzde 54 yıllık satılık konut fiyatındaki artışıyla öne çıktı. İzmir’in bu anlamda öne çıkan diğer ilçeleri de yüzde 53 artışla Güzelbahçe ve yüzde 51 yükselişle Karaburun oldu. l AA