İzmir’de sağlık turizmi başlıyor

İzmir Batı Anadolu Hastaneleri Central Hospital’da sağlık turizmi başlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, Çeşme Çiftlikköy’de bulunan Farm Oteli sağlık turizmi için uygun hale getirdiklerini söyledi, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve koronavirüse karşı alınmasa gereken önlemlerle ilgili olarak yayınlanan diğer yönetmeliklerdeki tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti, “Sosyal mesafe ve hijyen kulları en üst seviyeye çıkarıldı. Tüm personel eğitimden geçirildi” dedi.



‘SGK anlaşmalı’



Yeni normalleşmeyle birlikte yurtdışı uçuşlarının yeniden açılacağını hatırlatan Op. Dr. Gürbüz, “Avrupa’daki Türkler yaz tatillerini anavatanlarında geçirmek için geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumları Türkiye’deki SGK ile anlaşma yaptı. Ülkemize gelen vatandaşlarının acil durumlar hariç öncelikle devlet hastanelerinde tedavi edilmelerini arzu ediyorlar. Bu yol, yabancı sigorta kuruluşları için daha ekonomik olsa da Türkiye’ye turistik ziyarete gelen kişiler için oldukça zor ve külfetli bir yol. Çünkü SGK hastanelerindeki yoğunluk nedeniyle tetkikler için 3-5 ay süre veriliyor” diye konuştu.



‘Tam teşekküllü’



Op. Dr. Özer Gürbüz, “Açık kalp ameliyatları dahil her türlü tedavi yapılabilen tam teşekküllü hastaneleriz. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı ve akredite olup her 3 ayda bir denetleniyor. Her türlü sağlık sorunları haricinde saç ekimi, güzellik ve estetik uygulamalar lazer epilasyon, soprano buz lazer gibi uygulamalar da başarıyla yapılıyor” diye konuştu. Gürbüz, yaşlı ve engelli vatandaşlar içinde tecrübeli bir kadro ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunduklarını sözlerine ekledi.