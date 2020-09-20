İzmir’de velilerin içi rahat olsun

Dikili Belediyesi de ilçe genelindeki okullarda dezenfeksiyon yaptı. “Yeni eğitim-öğretim yılında okula ‘Merhaba’ diyecek evlatlarımız hijyenik bir ortamda eğitim alacak” diyen Başkan Adil Kırgöz, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Menderes Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı okulların içinde ve dış alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklar için eğitim malzemelerinin bulunduğu eğitim seti de belediye tarafından öğrencilere dağıtılacak. Başkan Mustafa Kayalar, “Toplam 25 anaokulu ve ilkokulumuzun sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu ve bahçe gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte edildi” dedi.

Dip bucak

Çiğli Belediyesi; okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanları kimyasal madde içermeyen temizleyici ürünler ile yeni eğitim yılına hazır hale getirdi. Başkan Utku Gümrükçü, “Bilim insanlarının taşıyıcı grupta nitelendirdiği çocuklarımızın ve ailelerinin sağlığını korumak için okulların toplu kullanım alanlarını dip bucak temizledik” diye konuştu.

130 liralık destek

İzmir Büyükşehir, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere uzaktan eğitim ve okul malzemeleri konusunda destek verecek. Belirlenen ihtiyaç sahibi aileleirn çocuklarına; 2 bin tablet, 20 bin internet paketi, 25 bin bot ve 25 bin mont ile çocuklar ve esnafın yüzünü güldürecek 130 lira yüklü 25 bin kırtasiye kartı dağıtılacak.

S plaka ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki servis aracı ihtiyacını dikkate alıp 400 adet ‘S plaka’ vermek üzere ihale açtı. Muhammen bedel KDV hariç 400 bin lira olarak belirlendi.

23 Eylül’de son başvuruların alınacağı ihalenin teklif zarfları, 9 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda açılacak. İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecek.