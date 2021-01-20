İzmir’de yetiştiriyor İstanbul’da satıyor

Haftada bir gün İstanbul’a gidip, Şişli Pazarı’nda tezgah açan Halaç, “İstanbul’dan ürünlerime çok fazla ilgi var. Müşterilerimin isteği üzerine her hafta İstanbul’a organik ürün götürüyorum” dedi. Bir müşterisinin organik tarım sertifikası almasını önerdiğini anlatan Halaç, bahçesinde 50 çeşit ürün bulunduğunu belirtti.