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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de yetiştiriyor İstanbul’da satıyor
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    20.01.2021 - 00:04 |

    İzmir’de yetiştiriyor İstanbul’da satıyor

    İZMİR Menemen’in kırsal Emiralem Mahallesi’nde 11 yıldır organik tarımla uğraşan Halil Halaç (56), yetiştirdiği mevsimlik meyve ve sebzeleri İstanbul’da satıyor.

    İzmir’de yetiştiriyor İstanbul’da satıyor

    Haftada bir gün İstanbul’a gidip, Şişli Pazarı’nda tezgah açan Halaç, “İstanbul’dan ürünlerime çok fazla ilgi var. Müşterilerimin isteği üzerine her hafta İstanbul’a organik ürün götürüyorum” dedi. Bir müşterisinin organik tarım sertifikası almasını önerdiğini anlatan Halaç, bahçesinde 50 çeşit ürün bulunduğunu belirtti.

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