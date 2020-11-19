İzmir'de zirve savaşı

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta zirve takipçisi Karşıyaka, bugün lider Somaspor’u koltuğu 4 maç sonra yeniden devralma hedefiyle ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. 30 Ekim’de İzmir’i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası durumu tartışılıp çürük olduğu iddiaları yeniden gündeme gelen 50 yıllık Atatürk Stadı’nda yapılan kontroller sonrası maç oynamaya onay çıktı. Maç öncesi ev sahibi Karşıyaka’da eksik bulunmazken geçen haftayı bay geçen Soma’da ise Çarşambaspor maçında kırmızı kart gören Oğuzhan görev yapamayacak. Ligde namağlup durumdaki iki takımdan lider Somaspor 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kaf Kaf, 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı. Ligde bu sezonki performansıyla 12 yıl sonra yeniden 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir temsilcisi, sahadan puanla ayrılması durumunda kendi rekorunu kıracak.