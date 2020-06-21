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    HaberlerEge Haberleri İzmir’deki kaçak yapılara yıkım
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    21.06.2020 - 00:01 |

    İzmir’deki kaçak yapılara yıkım

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı kapsamında İzmir’de, 2 bin 118 Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiğini bildirdi.

    İzmir’deki kaçak yapılara yıkım

    Resmi yazı, 30 ilçe belediye başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi. Yıkımı yapılan yapılar ile yapılmayan yapılara ilişkin gerekçelerin İzmir Valiliğine iletilmesi istendi. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilmiş olmasına rağmen yıkılmayan yapıların sorumluları hakkında işlem yapılacağı ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

    Yazlık bölgelerde fazla

    Bakanlık, kaçak yapıların yoğun olduğu iller arasında bulunduğu belirtilen İzmir’de, 404 bin 26 Yapı Kayıt Belgesi incelemeye aldı. İzmir’de en çok Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edildiği ilçelerin başında Çeşme, Bornova ve Urla’nın geldiği belirtildi.

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