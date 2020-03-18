İzmir’den 18 önlem!

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (COVİD-19) ile mücadelede, belediye çalışmalarına ışık tutması amacıyla, “Bilim Kurulu” oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında ilk toplantısını yapan Bilim Kurulu’nun, virüsün yayılmasını önlemek adına aldığı bir dizi karar hemen uygulanmak üzere yürürlüğe konuldu. Başkan Soyer, “Bu zor ve sıkıntılı sürecin olabilen en az sorunla atlatılabilmesi için belediyemiz tüm olanakları ve insan kaynağı ile göreve hazır” dedi. Açıklanan kararlar şöyle:

Eşrefpaşa Hastanesi hazır

Eşrefpaşa Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen ilke ve esaslar uyarınca hizmete devam edecek. Hastanenin tüm personel, ekipman ve ventilasyon cihazları, hizmete hazır tutulacak. Hastanede izinler iptal edildi, personelin kişisel bakım ve hijyenle dezenfeksiyon önlemleri hassasiyetle alınacak. Eşrefpaşa Hastanesi kantini, Yasemin Cafe ve sahildeki büfelerde oturma düzeni kaldırılacak. Elden satış dışında hizmet verilmeyecek. Ayakta verilen tüm hizmetlerde de hijyenik eldiven kullanılacak ve dezenfeksiyon kurallarına azami özen gösterilecek. 50 kişiyi aşan yemekhanelerde hizmet verilmeyecek.

Sosyal mesafeyi korumak adına, belediye ve bağlı şirketlerinin işlettiği Tarihi Asansör Binası, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Macera Parkı, Buca Meydan Cafe, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, huzurevi ve geçici konukevleri gibi tesisler ziyarete kapatıldı. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara verilen hizmetlerde, hiçbir aksilik yaşatılmayacak.

Suyun tüm hanelere erişimi ve kanalizasyon hizmetlerinin toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan hassasiyetle sürdürülecek. Büyükşehir zabıtası ilçe belediyeleri zabıta müdürlükleriyle irtibatlı olarak temizlik, hijyen, sağlık ve benzeri malzemelerin fahiş fiyatla satılmasına izin vermeyecek. Tüm belediye birimlerinde çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacak. Girişlerde doktor ve hemşireler ateş kontrolü yapacak.

Cenaze hizmetleri aksamayacak

Sürücüler, hijyenik eldiven kullanacak. Cenaze hizmetleri, aksatılmaksızın sürecek. Defin hizmetlerinde çalışan personel hijyen koşullarına uyulması hususunda azami özen gösterecek. Aşevlerindeki temizlik, hijyen önemlerinin alınması, malzeme, soğuk zincir, pişirme saklama gibi tüm kuralla uyulmasıyla dezenfeksiyon koşulları ayrıca denetlenecek. İtfaiye AKS ve paramedik personeli göreve eksiksiz hazır tutulacak.