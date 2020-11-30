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    HaberlerEge Haberleri İzmir’den dışarıya açılan Türk markası
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    30.11.2020 - 00:02 |

    İzmir’den dışarıya açılan Türk markası

    Pandemiyle birlikte insanlar online alışverişe yöneldi. Royal Floria Group A.Ş. kurucuları Oğuzhan Kocabaş ile Yusuf Can Ateş, Ayakkabı Prensi markasıyla, İzmir’den dünyaya satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

    İzmir’den dışarıya açılan Türk markası

    Kocabaş, ayakkabı satışı konusunda aileden gelen bir geleneği sürdürdüklerini ve günün şartlarına göre modernize ettiklerini belirtti. Tüm ürünlerin deneyimli ustaların el emeğiyle yapıldığını ifade eden Kocabaş, şunları dile getirdi:

    Ürünler el yapımı

    “Dört mevsime hitap eden kadın ayakkabıları üretimi ve satışını yapıyoruz. Bu konuda yıllarını vermiş deneyimli ustalar ve ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Tüm ürünlerimiz el yapımıdır. Sipariş üzerine çalışan bir markayız. Dünya moda trendlerini takip ediyoruz, vizyoner bir firmayız ve tasarımlarımızı da kendimiz gerçekleştiriyoruz.” Pandemi nedeniyle ayakkabı sektöründe önemli aktörlerden olan Çin ve Suriye’de sıkıntılar oluştuğunu ve Türk üreticilerinin bu konuda öne çıktığını söyleyen Yusuf Can Ateş de, Royal Floria Group olarak sektörde büyümeyi sürdürdüklerini vurguladı.

    Teknoloji ve tecrübe

    Ateş, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının değişmesi mağaza ve AVM’ler yerine internet üzerinden alışveriş yapmaları nedeniyle bu yıl yüzde 50 oranında büyüme hedeflediklerini ifade etti, “Teknolojiyi ailelerimizden elde ettiğimiz tecrübeyle birleştirdik. Satış pazarlama ve ciro konusunda önemli mesafe kat ettik. Hitap ettiğimiz müşteri portföyünün beklentilerine uygun olarak aksesuvar, çanta ve erkek ayakkabı sektöründe de büyümek istiyoruz. Dünya pazarında önemli bir oyuncu olmak ve ciromuzu da 20 katına çıkarmak için yurtiçi ve yurtdışından firmalarla görüşmeler              halindeyiz” dedi.

     

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