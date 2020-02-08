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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e beş yat limanı
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    08.02.2020 - 00:22 |

    İzmir’e beş yat limanı

    İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye’yi terk eden birçok teknenin 2019 sezonunda geri döndüğü açıkladı.

    İzmir’e beş yat limanı

    Yabancı bayraklı teknelerin geri dönüşü ile beraber 2019 yılında Ege Denizi’ndeki marinalarda doluluk oranları yüzde 125’e kadar çıktı. Gelişmelerin sevindirici olduğunu belirten Öztürk, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İzmir’de beş adet yeni yat limanı planlanıyor” dedi. İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkan Danışmanı Dr. Ersel Zafer Oral da, “Yat limanlarından Yeni Foça 280, Çeşmealtı 330, Şifne 700, Şakran 550 ve Bayraklı 500 yat kapasiteli olacak” diye konuştu.ege

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