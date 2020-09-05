'İzmir’e çok yakıştı'

İzmir’in en köklü spor kulüplerinden olan Kültürpark Tenis Kulübü, Türkiye’de ilk vakaların tespitiyle kapılarını kapatması sonrasındaki süreci, tesislerine yaptığı yatırımlarla değerlendirdi. Üyelerin ve sponsorların desteğiyle kortlardan idari binaya, restorandan bahçesine, lavabolarından peyzajına kadar yenilenen Kültürpark Tenis Kulübü, kapılarını Necimoğlu Turnuvası’yla açtı. KTK Başkanı Tolga Şekercioğlu, kortların Amerika Açık Turnuvası renkleriyle düzenlendiğine dikkat çekerek, “Tenis açık havada, sporcular arasında 20 metreyi aşkın mesafesi olan, sağlıklı ve güvenli bir spor. Böyle olunca pandemi döneminde bile yeni üye sayısında rekor kırdık. Yetişkin kurslarımızda kontenjanımız şimdiden doldu. Toplam üye sayımız 550’lere ulaştı. Çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.



‘İnanılmaz talep var’

Kültürpark Tenis Kulübü, pandemi sonrasında dört gün sürecek Necimoğlu Hafta Sonu Senyörler Turnuvası ile açtı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkan Vekili Bülent Necimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 120 sporcunun katıldığı turnuvada Beytullah Aldemir, Levent Karapınar, Ayşim Karagülle, Canan Boz, Sedef Çakırer, Hakan Akman, Aykut Emre Yarsuvat gibi yıldız isimler de yer aldı. Final karşılaşmaları yarın oynanacak olan turnuva adına konuşan Başkan Şekercioğlu, “İnanılmaz bir talep var, katılım 120 kişilere ulaşınca kısıtlamak zorunda kaldık. Yenilikler ve güzel enerji insanları çekiyor” dedi.



Başlama vuruşu Sarıgedik’ten



Necimoğlu Turnuvası başlama vuruşunu Küçük Kulüp Derneği Başkanı Emre Sarıgedik yaptı. Turnuvanın İzmir adına olan önemine dikkat çeken Sarıgedik, “Değerli dostlarım Tolga Şekercioğlu ve Bülent Necimoğlu’nun açılışta oynadıkları nefes kesen mücadelenin seyir zevki çok yüksekti. Davetleri ve açılış vuruşu teklifleri için KTK yönetimine teşekkür ederim” dedi.