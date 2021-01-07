İzmir’e kanser saçıyor

İZMİR Gaziemir’de, toprağa gömülü radyoaktif madde nedeniyle tehlike saçan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede, zeminin zaman zaman alev alması halkı tedirgin ediyor. Alanda hayvanların otlayıp çocukların oynadığını belirten TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu gömülü atıkların ülkemize giriyasak olan europium 152 içerdiği, nükleer santral çubuklarında kullanılan radyoaktif atıklar olduğu tespit edildi. Özellikle yağışlı havalarda çeşitli kimyasal reaksiyonlar görüyoruz. Tehlike, çevre ve halk sağlığı açısından devam ediyor” dedi.

‘Hep maske takıyorduk’

Balkona dahi çıkamadıklarını dile getiren vatandaşlar, “Yağmur yağdığında topraktan koku geliyor sonra da alev alıyor. Biz pandemiden önce de maske takıyorduk” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA