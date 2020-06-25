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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e modern sağlık üssü
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    25.06.2020 - 00:03 |

    İzmir’e modern sağlık üssü

    İzmir’e modern sağlık üssü

    30 yıldır sektörün öncü aktörlerinden olan Medicana Sağlık Grubu, 13. hastanesini 110 milyon dolarlık yatırımla Ege Bölgesi’nin hizmetine sunuyor.

    Türkiye’nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan ve yatırımlarıyla sektörün öncülerinden olan Medicana Sağlık Grubu, yepyeni hastanesini İzmir’de açıyor.

    2020’nin ikinci yarısında kapılarını açacak olan Medicana International İzmir Hastanesi; üstün teknolojisi, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış uzman akademik kadrosu, ve memnuniyet odaklı profesyonel sağlık ekibiyle, tüm branşlarda Ege Bölgesi’ne hizmet verecek.

    Medicana International İzmir Hastanesi, 34 bin metrekare kapalı alan ile İzmir’in yanı sıra Ege Bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alacak. Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özellikleriyle, hastalarına yüksek konfor sunacak. Hastane, SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.

    Sağlık turizmine katkı

    2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, 110 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceği hastane ile İzmir’in sağlık turizmi alanındaki eksikliğini de gidermeyi hedefliyor. İstihdama da önemli katkı koyacak hastane, bin personelle hastaların hizmetinde olacak.

    Robotik cerrahi imkanı

    Ege Bölgesi’nin yeni sağlık üssü olmayı hedefleyen Medicana International İzmir Hastanesi, birçok hastalığın ameliyatında kullanılan Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de doktor için konforlu çözümler sunacak.

    Multidisipliner bir kalp merkezini de hizmete sunacak olan hastanede, onkoloji ve organ nakli tedavilerinde görev alan deneyimli konsey, kalp damar cerrahisine katkı sunacak.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
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