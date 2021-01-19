İzmir’e yeni müzeler

Merkezi İzmir’de bulunan Uluslararası Müzecilik Derneği, Dünya Müzeler Konseyi’nin değerlendirmesi çerçevesinde, kurum, kuruluş ve yerel yönetimlere “Yeni müzeler” çağrısı yaptı. Pandemi sürecinde kültür ve sanatın insanı iyileştiren gücüne dikkat çekilerek sanal ortamda da olsa müze ziyaretleri, konserler ve sanatsal etkinliklerin sayısının artırılması gerektiği belirtildi.

‘Sanat iyileştirir’

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr. Hakan Tartan, Türkiye’nin dünyadaki gelişmelere koşut olarak yeni ve özellikle butik müzelere ihtiyacı olduğunu belirtti, “Ege bölgesi ve İzmir’de de bu anlamda ciddi eksik söz konusu. Pandemi sonrası turizmde büyük bir hareketlenme olacağını düşünürsek, müzeler kentlerimizi cazibe merkezi haline getirmenin en kolay yoludur. Özellikle yerel yönetimlere müze kurulması, konsept hazırlanması, personel yetiştirme, uluslararası işbirliği anlamında bedelsiz katkı veriyoruz. Projelerimiz yaşayan ve yaşatan müzeler” dedi.

E.Ü. eski Rektörü ve Dernek Başkan Vekili Prof. Candeğer Yılmaz ise, “Sanat, sosyalleştirici, düşündürücü, hayal kurdurucu, duygularımızı anlamlaştırıcı, uyarıcı ve tedavi edicidir” dedi. Prof. Yılmaz ve Dr. Tartan, İstanbul için “El yazma sanatları”, İzmir için “Kitap Sanatları”, Nazilli ve Sinop için “Sağlık ve gelecek”, Karşıyaka için “Attila İlhan Şiir”, Buca için “Kadın ve Demokrasi Müzesi” altyapısını da hazırladıklarını açıkladı.