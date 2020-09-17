İzmir’i alan kılıç nerede?

İZMİR’in kurtuluşu 9 Eylül 1922’de kente askerleriyle giren ilk komutan Yüzbaşı Şerafettin’e Atatürk tarafından hediye edilen Emir Timur’a ait kaybolan kılıç, gizemini koruyor.

Kılıç hakkında kitap yazan ve detaylı araştırmalar yapan tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı, “1402 yılında Timur İzmir’i aldığında belinde bu kılıç vardı. Zamanında bu kılıç İzmir’i Türk yaptı. Yunan işgalinde de bu kılıç tekrar İzmir’i almıştır” dedi.

Müzeye gidecekti

Kılıcın İzmir’de kurulacak İnkilap Müzesi’nde sergilenmesini isteyen belediyeye olumlu yanıt veren Yüzbalı Şeraffetin’in o güne kadar gözü gibi baktığı emaneti elinden çıkardığını belirten Arı, “Hasta olduğu için eşi Siret Hanım’la kılıcı 1948 yılında İstanbul Valiliği’ne gönderdi. Kılıcı orada, birilerine İzmir’e gönderilmek üzere teslim ediyor. Kılıç, en son o zaman görülmüş. Ondan sonra akıbetiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Kılıç, İstanbul’da mı kaldı? İzmir’e mi geldi? Hiç ummadığımız bir tarihi eser kaçakçılığıyla mı karşılaştı? Bunlar soru işaretlerini oluşturuyor” dedi.

İzmir’e girdiğinde ağır yaralı olan ve Yunan bayrağını indiren Yüzbaşı Şerafettin’in, “Ölsek ne gam. İzmir’e ilk giren biz olmuştuk ya” sözleri ve kahramanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kılıçla ödüllendirilmişti.

Üzeri yakut ve benzeri değerli taşlarla süslü kılıç, 1948 yılından bu yana bulunamadı.