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    HaberlerEge Haberleri İzmir’i sağlık ve güvenle keşfedin
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    28.06.2020 - 00:03 |

    İzmir’i sağlık ve güvenle keşfedin

    Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, Alman turist eksikliği hissediliyor.

    İzmir’i sağlık ve güvenle keşfedin

    Türkiye’nin virüsle mücadeleyi diğer ülkere örnek olacak şekilde yürüttüğünü dile getiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, “Pandemi sürecinde turist sayısında azalma olması öngörülüyordu ancak bu kadar büyük bir düşüşün yaşanmasın da Almanya’nın güvenilir ülke listesinde ülkemize yer vermemesinin ve arasında Türkiye’nin de olduğu ülkelerde zaman geçiren Alman vatandaşı için ülkeye giriş öncesinde 14 gün karantinada tutulma kararının büyük etkisi bulunuyor” dedi.

    Test merkezleri

    2019 yılında Almanya’dan İzmir’e 414 ibn639 kişi geldiğini, 2020 yılının ilk çeyreğinde ise ziyaretçi sayısı 14 kat azalıp 29 bin 406’ya gerilediğini ifade eden Özgener, “Sertifika almaya hak kazanan otellerimizde, tüm ülkeler ve kentlerden gelen ziyaretçiler, sağlıklı ve güvenli bir tatil geçirebilir. İzmir’i sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir şekilde keşfetmek için birçok sebep var. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 1 Temmuz’a kadar, diğer turistik havalimanlarında ise 15 Temmuz tarihine kadar test merkezleri açılmış olacak. Bir yolcu isterse dönerken yine test yaptırabilecek. Bununla birlikte, yabancı turistler ya da yurtdışında ikamet eden vatandaş için geliştirilen sigorta sistemi ile tüm sağlık sorunlarına ilişkin tedavi masraflarının 7 bin euroya kadar kısmını sigorta şirketleri karşılıyor” diye konuştu.

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