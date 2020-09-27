İzmir’i seven oy versin

İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürebilir çevre politikalarıyla, World Wildlife Fund’ın (WWF) düzenlediği “We Love Cities” yarışmasında finale yükseldi. 27 ülkeden 58 şehrin yarıştığı finalde en yüksek oyu alan finalist en sevilen kent seçilecek. İzmir’i en sevilen kent yapmak için sosyal medyada #weloveizmir etiketiyle paylaşım yapmak veya WWF tarafından İzmir adına açılan welovecities.org/tr/izmir/ sitesinden oy vermek ya da öneri sunmak gerekiyor. Oylama 11 Ekim’de sona erecek.

10 EBA noktası

Öte yandan Büyükşehir, öğrencilerin uzaktan eğitim almasına destek olmak amacıyla 10 EBA erişim noktasını, Meslek Fabrikası’nın farklı ilçelerdeki kurs merkezlerinde yarın ücretsiz olarak hizmete açıyor. Ayrıca, çocuklar için aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayanak. Tableti ve bilgisayarı olmayan çocuklara da 3 bin tablet dağıtacak.